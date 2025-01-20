حقائق-التحدي الهائل لإعادة إعمار قطاع غزة

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من تالا رمضان وإيما فارج

غزة (رويترز) – تظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستحتاج إلى مليارات الدولارات.

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ يوم الأحد، مما أوقف حربا استمرت 15 شهرا ألحقت الكثير من الدمار بالقطاع وأحدثت تحولات كبيرة بالشرق الأوسط.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول حجم الدمار الذي طال قطاع غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.