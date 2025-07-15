حقائق-المقترح المدعوم من أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة قيد النقاش رغم انحسار التفاؤل

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(رويترز) – يشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو تموز، ويناقشون اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح رهائن على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من غزة وإجراء محادثات بشأن إنهاء الصراع.

ويعمل وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون على التوصل إلى اتفاق، لكن رغم ذلك تضاءل التفاؤل الذي ساد سابقا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق.

وفيما يلي تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار، كما أوجزها أحد المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ونظرة على بعض الحسابات السياسية المطروحة: