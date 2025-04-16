حقائق-النقاط الرئيسية في مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – اقترحت إسرائيل هدنة لمدة 45 يوما في غزة للسماح بإطلاق سراح الرهائن واحتمال بدء محادثات غير مباشرة لإنهاء الحرب، لكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت بالفعل أحد شروطها، وهو إلقاء السلاح، وقالت إنها تدرس الخطة.

فيما يلي البنود الرئيسية في المقترح الإسرائيلي، وفقا لنسخة حصلت عليها رويترز. ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مباشرة على المقترح:

– في الأسبوع الأول، تفرج حماس عن 10 رهائن أحياء مقابل 120 معتقلا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد وأكثر من 1000 فلسطيني اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

– انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في غزة قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي في 18 مارس آذار، والسماح للفلسطينيين بالمرور عبر محور نتساريم الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

– استئناف توزيع المساعدات الإنسانية وبدء العمل على إعادة بناء البنية التحتية.

– بدء محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين بشأن إنهاء الحرب.

– ثم، تقدم حماس أدلة على أن الأحياء من الرهائن ما زالوا على قيد الحياة وتسلم رفات الرهائن المتوفين.