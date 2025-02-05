حقائق- ترامب يقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غزة، حيث أودى الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأشهر الستة عشر الماضية بحياة عشرات الآلاف، بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم.

ورفض القادة الفلسطينيون وزعماء العالم العربي علنا تعليقات ترامب السابقة التي تفيد بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن بينما استنكرها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا بالتطهير العرقي.

ولم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل عن اقتراحه. وفيما يلي بعض التصريحات التي أدلى بها والأسئلة التي أجاب عنها خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: