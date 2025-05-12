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حقائق-حقائق أساسية عن حزب العمال الكردستاني الذي أنهى تمرده في تركيا

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إسطنبول (رويترز) – خاض حزب العمال الكردستاني، الذي حل نفسه رسميا وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء قريبة من الجماعة يوم الاثنين، معارك ضد الدولة التركية لأكثر من أربعة عقود.

ودعا مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في فبراير شباط الجماعة إلى إلقاء السلاح وحل نفسها. ويفتح القرار الباب لإنهاء الصراع الذي اجتاح جنوب شرق تركيا، وستكون له أيضا تداعيات كبيرة على المنطقة الأوسع نطاقا وخاصة سوريا والعراق المجاورتين.

وفيما يلي تفاصيل عن حزب العمال الكردستاني:

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