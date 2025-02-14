حقائق-خطط غزة.. حلقة جديدة في سلسلة طويلة من جهود تحقيق السلام

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(رويترز) – تسعى الدول العربية جاهدة لوضع خطة واقعية لمستقبل غزة في مقابل رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتلخص في سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وطرد سكانه الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وفيما يلي المبادرات الرئيسية للسلام في الشرق الأوسط منذ حرب 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وهضبة الجولان:

* 1967 – قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242

الأمم المتحدة تدعو إلى “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الصراع في الآونة الأخيرة” مقابل احترام جميع الدول لسيادة بعضها البعض وسلامة أراضيها واستقلالها.

* 1978 – اتفاقية كامب ديفيد

اتفقت إسرائيل ومصر على إطار عمل أدى في 1979 إلى معاهدة تلزم إسرائيل بالانسحاب من سيناء. وكانت هذه أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية.

* 1991 – قمة مدريد

حضر ممثلو إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مؤتمرا للسلام. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقات، لكن تمت تهيئة الساحة لاتصالات مباشرة.

* 1993-1995- اتفاقات أوسلو

توصلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاق في محادثات سرية جرت في النرويج بشأن اتفاق سلام مؤقت يعترف كل طرف فيه “بالحقوق المتبادلة والشرعية والسياسية” للطرف الآخر. ويدعو الاتفاق إلى إجراء انتخابات فلسطينية وحكم ذاتي لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإجراء محادثات لتسوية دائمة.

* 1994 – اتفاق إسرائيل والأردن

أصبح الأردن ثاني بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل. لكن المعاهدة لم تحظ بشعبية، وانتشرت المشاعر المؤيدة للفلسطينيين على نطاق واسع في الأردن.

* 2000 – قمة كامب ديفيد

اجتمع زعماء إسرائيليون وفلسطينيون في الولايات المتحدة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. واندلعت انتفاضة فلسطينية أخرى.

* 2002 – السعودية تقدم خطة سلام مدعومة من جامعة الدول العربية تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة وقبول إسرائيل بدولة فلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.

* 2007 – قمة أنابوليس

أخفق زعماء فلسطينيون وإسرائيليون مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق في القمة التي استضافتها الولايات المتحدة. وسرعان ما اندلعت حرب غزة في 2008.

* 2009 – خطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق سلام يشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. وأضاف أنه يتعين على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل باعتبارها “دولة الشعب اليهودي”.

* 2020 – اتفاقات إبراهيم

اتفق زعماء إسرائيل والإمارات والبحرين على تطبيع العلاقات في سبتمبر أيلول 2020. وفي الشهر التالي، أعلنت إسرائيل والسودان أنهما ستطبعان العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول.