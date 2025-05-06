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حقائق- شركات طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد هجوم حوثي على مطار

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(رويترز) – أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل يوم الأحد بالقرب من المطار الدولي الرئيسي هناك.

وكانت شركات الطيران الأجنبية قد بدأت في استئناف رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني. وكانت الكثير من شركات الطيران قد أوقفت رحلاتها في معظم فترة العام ونصف العام المنصرمة منذ اندلاع صراع السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم الأحد:

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية