حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

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(رويترز) – أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في الرابع من مايو أيار قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني. واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية على قطاع غزة في مارس آذار ووسعت نطاقها في مايو أيار.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم الحوثيون: