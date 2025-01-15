حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط بسبب التوتر في المنطقة

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(رويترز) – دفعت المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي علقت خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 29 مارس آذار.

* الخطوط الجوية الجزائرية

قالت الشركة في أول أغسطس آب إنها علَقت رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

أعلنت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا في أواخر سبتمبر أيلول إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 28 يناير كانون الثاني.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

مددت إير فرانس تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 17 يناير كانون الثاني، وبين باريس وبيروت حتى 31 يناير كانون الثاني.

ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى مارس آذار.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الرحلات من وإلى تل أبيب وعمّان وبيروت حتى نهاية مارس آذار.

* إير إنديا

أعلنت شركة الطيران الهندية في 12 أغسطس آب تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* كاثاي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر تشرين الأول 2025. وعلقت الرحلات إلى إسرائيل في أغسطس آب.

* كوريندون إيرلاينز

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى يناير كانون الثاني.

* دلتا إيرلاينز

أعلنت شركة الطيران الأمريكية في 19 سبتمبر أيلول تعليق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

* إيزي جت

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة في 27 نوفمبر تشرين الثاني إنها لن تتعجل في استئناف رحلاتها إلى تل أبيب بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ. وعلقت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى مارس آذار.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة في الإمارات الرحلات إلى بيروت وبغداد من أواخر سبتمبر أيلول وحتى 31 يناير كانون الثاني.

* فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية في 30 ديسمبر كانون الأول إن الرحلات الجوية إلى بيروت لا تزال معلقة.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

ألغت شركة أيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 29 مارس آذار. وستواصل شركة فيولينج الإسبانية للطيران التابعة للمجموعة تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب طوال الربع الأول من عام 2025.

* إيران إير

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية في أواخر سبتمبر أيلول إلغاء جميع الرحلات مع بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الشركة الإيطالية تعليق رحلاتها مع تل أبيب حتى 31 يناير كانون الثاني. ودخل التعليق حيز التنفيذ منذ 30 سبتمبر أيلول.

* لوت

تعتزم الخطوط الجوية البولندية بدء أولى رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025. وكانت الشركة علقت رحلاتها إلى لبنان في أغسطس آب.

* مجموعة لوفتهانزا

مددت المجموعة الألمانية تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 31 يناير كانون الثاني.

وألغت المجموعة الألمانية رحلاتها إلى طهران حتى 31 يناير كانون الثاني وإلى بيروت حتى 28 فبراير شباط.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 31 مارس آذار.

* بيجاسوس

قالت شركة الطيران التركية في الثاني من يناير كانون الثاني إنها “تسير رحلات من إسطنبول وأنطاليا إلى بيروت خلال ساعات النهار”.

* رايان إير

قال إيدي ويلسون المسؤول التنفيذي الكبير في شركة رايان إير، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، في التاسع من يناير كانون الثاني إن الشركة تعتزم تشغيل جدول كامل من الرحلات الجوية من تل أبيب خلال هذا الصيف.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية رحلاتها بين بيروت وبريمن حتى 26 مارس آذار. وبدأ الإلغاء في 23 سبتمبر أيلول.

* يونيتد إيرلاينز

أكدت شركة الطيران ومقرها شيكاجو في 30 ديسمبر كانون الأول أن رحلاتها إلى تل أبيب لا تزال معلقة. وبدأت التعليق في 31 يوليو تموز.

* فيرجن أتلانتيك

علقت شركة الطيران البريطانية رحلاتها مع تل أبيب حتى نهاية مارس آذار. وبدأ التعليق في سبتمبر أيلول.

* ويز إير

استأنفت شركة الطيران التي تتخذ من المجر مقرا رحلاتها من وإلى تل أبيب بدءا من اليوم الأربعاء 15 يناير كانون الثاني. وعلقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب منذ أكتوبر تشرين الأول.