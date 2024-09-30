حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر تشرين الأول.

* إير أوروبا

أعلنت شركة الطيران الإسبانية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب يومي 30 سبتمبر أيلول وأول أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

مددت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى أول أكتوبر تشرين الأول. وألغت كيه.إل.إم الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونج كونج، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للإمارات الرحلات بين دبي وبيروت حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) في تعليق عبر البريد الإلكتروني أنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

* إيران إير

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية لوسائل إعلام محلية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية يوم 28 سبتمبر أيلول عن إلغاء جميع الرحلات إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية يوم 27 سبتمبر أيلول أن الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني للبلاد علقت رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية من تل أبيب وطهران وإليهما حتى 14 أكتوبر تشرين الأول، فيما سيستمر تعليق الرحلات إلى طهران وبيروت،التي أعلن في وقت سابق عن تعليق الرحلات إليها، حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* بيجاسوس

أفاد مسؤول العلاقات العامة بشركة الطيران التركية بإلغاء الرحلات إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول بسبب “قيود تشغيلية”.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت حتى الرابع من أكتوبر تشرين الأول. وكانت قد ألغت الرحلات بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر تشرين الأول.

* تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 سبتمبر أيلول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة، ومقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.