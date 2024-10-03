حقائق‭-‬شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إير أوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

علقت إير فرانس في 30 سبتمبر أيلول رحلاتها بين باريس وتل أبيب وبين باريس وبيروت حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت كيه.إل.إم في الأول من أكتوبر تشرين الأول إنها مددت تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 15 أكتوبر تشرين الأول.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونج كونج، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للإمارات الرحلات بين دبي وبيروت حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

* الاتحاد للطيران

قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي إنها أعادت توجيه عدد من رحلاتها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول استجابة لقيود المجال الجوي في بعض مناطق الشرق الأوسط.

* فلاي دبي

ألغت شركة الطيران الإماراتية في 30 سبتمبر أيلول رحلاتها من دبي إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول. وألغت أيضا رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل في الثاني والثالث من أكتوبر تشرين الأول بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) في تعليق عبر البريد الإلكتروني أنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

* إيران إير

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية لوسائل إعلام محلية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية يوم 28 سبتمبر أيلول عن إلغاء جميع الرحلات إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية يوم 27 سبتمبر أيلول أن الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني للبلاد علقت رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، فيما علقت الرحلات إلى طهران حتى 26 أكتوبر تشرين الأول. وستعلق الرحلات إلى بيروت حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت إنها ستتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والأردني حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول وسط تفاقم الصراع المسلح في الشرق الأوسط. وعلقت أيضا رحلاتها الجوية من وإلى عمّان وأربيل.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* بجاسوس

أفاد مسؤول العلاقات العامة بشركة الطيران التركية بإلغاء الرحلات إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية القطرية

علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت وبين بريمن وبيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة، ومقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

* ويز إير

قالت شركة الطيران، التي تتخذ من المجر مقرا، في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إنها علقت مؤقتا رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.