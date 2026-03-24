حقائق-شركات طيران تلغي مزيدا من الرحلات مع تصاعد الحرب بالشرق الأوسط

reuters_tickers

8دقائق

24 مارس آذار (رويترز) – لا يزال السفر الجوي الدولي يعاني من اضطرابات شديدة، ولا يزال الكثير من الناس غير قادرين على السفر جوا إلى وجهاتهم كما كان مقررا، بعد أن أدت الحرب مع إيران إلى إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة وأبوظبي.

وفيما يلي آخر المستجدات بشأن الرحلات الجوية، مرتبة أبجديا:

* شركة طيران إيجه

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وعمان حتى 22 أبريل نيسان، وإلى أربيل وبغداد حتى 24 مايو أيار. وألغت الرحلات إلى دبي حتى 19 أبريل نيسان وإلى الرياض حتى 18 أبريل نيسان.

* إير بالتيك

أعلنت شركة إير بالتيك اللاتفية أن جميع رحلاتها إلى تل أبيب ألغيت حتى 29 أبريل نيسان. وألغت جميع الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

* إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 2 مايو أيار وإلى دبي حتى 28 مارس آذار.

* إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 10 أبريل نيسان.

* إير فرانس- كيه.إل.إم.

ألغت شركة إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى الرابع من أبريل نيسان، وإلى دبي والرياض حتى 31 مارس آذار، بالإضافة إلى رحلة مغادرة من دبي في الأول من أبريل نيسان.

علقت شركة كيه.إل.إم الرحلات إلى الرياض والدمام ودبي حتى 17 مايو وإلى تل أبيب حتى 11 أبريل.

* كاثي باسيفيك

ألغت شركة الطيران التي تتخذ من هونج كونج مقرا جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 31 مايو أيار. ولتلبية الطلب المتزايد على الرحلات إلى أوروبا، ستقوم بتشغيل ثلاث رحلات إضافية إلى باريس وزوريخ، وستوفر مقاعد إضافية على 13 رحلة إلى لندن في أبريل نيسان.

* دلتا

ألغت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 مايو أيار، ورحلاتها بين تل أبيب ونيويورك حتى الأول من يونيو حزيران. وتأجل استئناف رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب، حيث تم تعليق الرحلات المتجهة إلى تل أبيب حتى الرابع من أغسطس آب، والرحلات القادمة من تل أبيب حتى الخامس من أغسطس آب.

* طيران العال الإسرائيلية

تقتصر رحلات شركة الطيران الإسرائيلية على 15 رحلة مغادرة يوميا، بحد أقصى 50 راكبا لكل رحلة، وستقوم بتشغيل عدد قليل من الرحلات إلى عدة وجهات رئيسية.

* طيران الإمارات

قالت شركة الطيران الإماراتية إنها تعمل بجدول رحلات مخفض عقب إعادة فتح جزئي للمجال الجوي الإقليمي.

* طيران الاتحاد

أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها تعمل بجدول رحلات محدود بين أبوظبي ووجهات محددة.

* فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى دبي حتى 29 مارس آذار وإلى الدوحة حتى الثاني من يوليو تموز، مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسوريا وإسرائيل.

* فلاي ناس

مددت شركة الطيران السعودية منخفض التكلفة فلاي ناس تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والبحرين والكويت والعراق وسوريا حتى 31 مارس آذار.

* آي.إيه.جي

مددت شركة الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي. إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان والبحرين ودبي وتل أبيب حتى 31 مايو أيار وإلى الدوحة حتى 30 أبريل نيسان، مع إضافة رحلات إلى بانكوك وسنغافورة. وتظل الرحلات إلى أبوظبي معلقة حتى وقت لاحق من هذا العام.

* إنديجو

أوقفت شركة الطيران الهندية رحلاتها إلى الدوحة والكويت والبحرين والدمام والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة حتى 28 مارس آذار.

* الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المجدولة بين طوكيو والدوحة حتى 31 مارس آذار، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى الأول من أبريل نيسان.

* لوت

أعلنت شركة الطيران البولندية إلغاء جميع رحلاتها إلى دبي حتى 28 مارس آذار وإلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار. وألغت رحلاتها إلى الرياض حتى 30 أبريل نيسان وإلى بيروت من 31 مارس آذار إلى 30 أبريل نيسان.

* مجموعة لوفتهانزا

أوقفت لوفتهانزا وسويس وأوستريان إيرلاينز وبروكسل إيرلاينز وإيتا إيروايز وإديلويس رحلاتها إلى دبي وتل أبيب حتى 31 مايو أيار، وإلى أبوظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر تشرين الأول. وينطبق الأمر نفسه على لوفتهانزا كارجو، باستثناء تعليق الرحلات إلى تل أبيب الذي سيستمر حتى 30 أبريل نيسان.

وتعتزم شركة الطيران منخفضة التكلفة يورو وينجز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وأربيل حتى 30 أبريل نيسان، وإلى دبي وأبو ظبي وعمان حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الماليزية

علقت شركة الطيران الماليزية جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى 15 أبريل نيسان.

* نورويجيان إير

أرجأت شركة الطيران منخفضة التكلفة موعد إطلاق خدماتها إلى تل أبيب وبيروت إلى 15 يونيو حزيران، بعد أن كان مقررا في الأول من أبريل نيسان والرابع من أبريل نيسان على الترتيب. وألغت جميع رحلاتها إلى دبي حتى الثامن من أبريل نيسان.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى إيران والعراق والعاصمة الأردنية عمان وبيروت والكويت والبحرين والدوحة والدمام ودبي وأبو ظبي والشارقة حتى 13 أبريل نيسان. كما تم إلغاء الرحلات إلى الرياض حتى الأول من أبريل نيسان.

* الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الشركة أنها ستقوم بتشغيل عدد محدود من الرحلات المعدلة حتى 28 مارس آذار.

* الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 30 أبريل نيسان، مع إضافة رحلات إلى لندن وملبورن من أواخر مارس آذار حتى 24 أكتوبر تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

* الخطوط الجوية التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية معظم رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى نهاية مارس آذار. كما ألغت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك مع لوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي حتى السادس من أبريل نيسان وإلى البحرين حتى 30 أبريل نيسان.

* ويز إير

أوقفت شركة الطيران منخفضة التكلفة رحلاتها إلى إسرائيل حتى 29 مارس آذار، وإلى دبي وأبوظبي وعمان وجدة من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر أيلول.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)