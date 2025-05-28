حقائق-شركات طيران تمدد مجددا تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

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(رويترز) – مددت بعض شركات الطيران العالمية مجددا تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد أن سقط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن في الرابع من مايو أيار قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، ومع مواصلة إسرائيل شن ضربات على قطاع غزة الفلسطيني.

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني. واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية على قطاع غزة في مارس آذار ووسعت نطاقها في مايو أيار.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى منذ أوائل مايو أيار:

– إير بالتيك:

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثاني من يونيو حزيران.

– إير فرانس-كيه.إل.إم:

أوقفت كيه.إل.إم ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو أيار.

– إير إنديا:

أعلنت شركة الطيران الوطنية الهندية (إير إنديا) أن الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب معلقة حتى 19 يونيو حزيران.

– آي.إيه.جي:

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 يونيو حزيران.

وألغت إيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار.

– إيتا إيروايز:

قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو حزيران.

– خطوط لوت الجوية:

علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار.

– مجموعة لوفتهانزا:

قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو حزيران.

– رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو تموز.

– يونايتد إيرلاينز:

قالت شركة الطيران التي مقرها شيكاجو إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع من مايو أيار والثاني من يونيو حزيران.