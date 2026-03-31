حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

من نيرة عبد الله ومنة علاء الدين

31 مارس آذَار (رويترز) – قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، مما أدى إلى هجمات إيرانية على إسرائيل وقواعد أمريكية بدول الخليج وفتح جبهة قتال جديدة في لبنان.

وفيما يلي أحدث عدد لقتلى الحرب والذي لم تتحقق رويترز منه على نحو مستقل.

* إيران

تفيد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة بأن 3492 شخصا لاقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب بينهم 1574 مدنيا، بما في ذلك 236 طفلا على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 1900 مدني قتلوا فيما أصيب 20 ألف شخص في الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران حتى الآن.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم لاقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت السلطات اللبنانية إن نحو 1268 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار من بينهم مالا يقل عن 124 طفلا.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن أكثر من 400 مقاتل من حزب الله قتلوا منذ شنّ الحزب هجمات على إسرائيل في الثاني من مارس آذار. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل المقاتلين.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش اللبناني بمقتل تسعة جنود لبنانيين على الأقل منذ الثاني من مارس آذار في غارات إسرائيلية على لبنان، معظمهم في جنوب لبنان.

وقُتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة في حادثين منفصلين في جنوب لبنان، أحدهما بانفجار مجهول المصدر، والآخر بقذيفة.

* العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق أن ما لا يقل عن 105 أشخاص قتلوا منذ بداية الحرب، من بينهم مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران وجنود من الجيش ومقاتلون من قوات البشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 19 شخصا قتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وقال الجيش إن 10 من جنوده قتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت مزارعا إسرائيليا قرب الحدود مع لبنان في 22 مارس آذار.

* الولايات المتحدة

قُتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود في العراق، بينما قُتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز أمس الجمعة إن 12 جنديا أمريكيا أصيبوا، اثنان منهم تعرضا لإصابات بالغة، في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

* الإمارات

قالت السلطات الإماراتية إن 10 أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان.

* قطر

قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قُتلوا في 22 مارس آذار في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان من الفنيين.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل سبعة بينهم ثلاثة في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* الضفة الغربية

قُتلت أربع فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة أشخاص قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 مارس آذار أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 مارس آذار، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم وأحمد هشام وبدور السعودي ومروة سلام ومحمد علي فرج وأيمن سعد مسلم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )