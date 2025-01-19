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حقائق-‭ ‬قائمة بأسماء أبرز المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

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القدس (رويترز) – بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه يوم الأحد، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح فلسطينيين معتقلين في سجونها مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ولا يوجد اتفاق نهائي بشأن السجناء الذين سيفرج عنهم مقابل الرهائن، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أنه لم يتضح بعد عدد الرهائن الذين سيطلق سراحهم في نهاية المطاف أو عدد من لا يزال من الرهائن على قيد الحياة.

وقالت حماس إنه سيُطلق سراح 90 سجينا يوم الأحد بينهم 69 امرأة و 21 فتى.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وجمعية نادي الأسير الفلسطيني إن هناك 10400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية وليس من بين هؤلاء من اعتقلوا في غزة في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من الصراع.

وفيما يلي قائمة بأسماء بعض أبرز الشخصيات الفلسطينية المعتقلة في سجون إسرائيل:

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