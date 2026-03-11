حقائق-كم سفينة تعرضت للهجوم في الخليج منذ بداية الحرب مع إيران؟

reuters_tickers

5دقائق

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – تهدد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران موانئ الخليج، كما أدت إلى حالة من الاضطراب في التجارة العالمية عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز سيجري استهدافها.

فيما يلي قائمة بالهجمات المبلغ عنها منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط:

أول مارس آذار – قالت شركة (في.شيبس) إن أحد أفراد الطاقم قُتل على متن ناقلة النفط الخام (إم.كيه.دي فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال بعد أن أصيبت بمقذوف أثناء إبحارها قبالة ساحل سلطنة عُمان على بعد 50 ميلا بحريا شمال العاصمة مسقط.

وتعرضت ناقلة النفط (هرقل ستار) التي ترفع علم جبل طارق وتزود السفن بالوقود، لهجوم بمقذوف على بعد 17 ميلا بحريا شمال غرب ميناء صقر في رأس الخيمة بالإمارات. وذكرت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أنه تسنى إخماد حريق نجم عن الهجوم.

وتعرضت ناقلة ترفع علم بالاو لهجوم في مضيق هرمز على بعد ميلين بحريين شمال كمزار بسلطنة عُمان. وقال مركز الأمن البحري العُماني إنه جرى إجلاء طاقم ناقلة (سكايلايت) الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

الثاني من مارس آذار- قالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة منتجات تحمل اسم (ستينا إمبراتيف) وترفع علم الولايات المتحدة أصيبت بمقذوفين في ميناء سلمان، مما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء الطاقم.

الثالث من مارس آذار- قالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة النفط الخام (ليبرا تريدر) التي ترفع علم جزر مارشال وناقلة البضائع السائبة (جولد أوك) التي ترفع علم بنما تعرضتا لأضرار طفيفة على بعد ما بين سبعة إلى عشرة أميال بحرية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

الرابع من مارس آذار – قالت مصادر في قطاع الشحن إن سفينة الحاويات (سافين برستيج) التي ترفع علم مالطا تعرضت لأضرار جراء مقذوف أثناء إبحارها باتجاه مضيق هرمز على بعد ميلين بحريين شمال سلطنة عُمان. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق في غرفة المحركات، مما أجبر طاقمها على إخلاء السفينة.

الخامس من مارس آذار – قالت شركة (سونانجول مارين سيرفيسز) إن إنفجارا وقع على متن ناقلة النفط الخام (سونانجول ناميبي)، التي تمثلها، أثناء توقفها بالقرب من ميناء خور الزبير في العراق.

وتشير التقييمات الأولية من مصدرين أمنيين عراقيين في الميناء إلى أنه جرى استخدام قارب إيراني يتم التحكم فيه عن بعد ومحمل بالمتفجرات لاستهداف وإلحاق الضرر بالسفينة التي ترفع علم جزر البهاما.

السادس من مارس آذار- ذكرت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أن زورق قطر أصيب بمقذوفات في مضيق هرمز على بعد ستة أميال بحرية شمال سلطنة عُمان أثناء تنفيذ عمليات مع السفينة (سافين برستيج)، التي تعرضت لأضرار جراء مقذوف في الرابع من مارس آذار.

السابع من مارس آذار- أفادت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية، نقلا عن جهة ثالثة لم تذكر اسمها، بوقوع هجوم محتمل بطائرات مسيرة على بعد 10 أميال بحرية شمال مدينة الجبيل السعودية. وأضافت أنه جرى إجلاء معظم أفراد الطاقم.

11 مارس آذار – تعرضت سفينة شحن البضائع السائبة (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند لهجوم بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 11 ميلا بحريا شمال سلطنة عُمان. وقالت شركة (بريشوس شيبينج)، ومقرها بانكوك، في بيان إن حريقا اندلع على متن السفينة التابعة لها، مما دفع الطاقم إلى إخلائها.

وتعرضت سفينة الحاويات “وان ماجستي” التي ترفع علم اليابان لأضرار طفيفة بعد أن أصيبت بمقذوف على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وقالت شركة “فانجارد” لإدارة المخاطر البحرية إن بدن سفينة الشحن (ستار جوينيث)، التي ترفع علم جزر مارشال، تضرر بعد أن تعرضت لهجوم بمقذوف على بعد 50 ميلا بحريا شمال غرب دبي. وأكدت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية عدم وجود أي آثار بيئية، وأن الطاقم بخير.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)