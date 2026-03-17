حقائق-كم سفينة تعرضت لهجمات في الخليج منذ اندلاع حرب إيران؟

17 مارس آذار (رويترز) – فرضت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تهديدات لموانئ الخليج وأدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز سيجري استهدافها.

وفيما يلي قائمة بالهجمات المبلغ عنها منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط:

* أول مارس آذار

قالت شركة (في.شيبس) إن أحد أفراد الطاقم قُتل على متن ناقلة النفط الخام (إم.كيه.دي فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال بعد أن أصيبت بمقذوف خلال إبحارها قبالة ساحل سلطنة عُمان على بعد 50 ميلا بحريا شمالي العاصمة مسقط.

وتعرضت ناقلة النفط (هرقل ستار) التي ترفع علم جبل طارق وتزود السفن بالوقود، لهجوم بمقذوف على بعد 17 ميلا بحريا شمال غربي ميناء صقر في رأس الخيمة بالإمارات. وذكرت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أنه تسنى إخماد حريق نجم عن الهجوم.

وتعرضت ناقلة ترفع علم بالاو لهجوم في مضيق هرمز على بعد ميلين بحريين شمالي كمزار بسلطنة عُمان. وقال مركز الأمن البحري العُماني إنه جرى إجلاء طاقم ناقلة (سكايلايت) الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

* الثاني من مارس آذار

قالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة منتجات تحمل اسم (ستينا إمبراتيف) وترفع علم الولايات المتحدة أصيبت بمقذوفين في ميناء بالبحرين، مما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء الطاقم.

* الثالث من مارس آذار

قالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة النفط الخام (ليبرا تريدر) التي ترفع علم جزر مارشال وناقلة البضائع السائبة (جولد أوك) التي ترفع علم بنما تعرضتا لأضرار طفيفة على بعد ما بين سبعة إلى 10 أميال بحرية من ميناء الفجيرة الإماراتي.

* الرابع من مارس آذار

قالت مصادر في قطاع الشحن إن سفينة الحاويات (سافين برستيج) التي ترفع علم مالطا تعرضت لأضرار جراء مقذوف خلال إبحارها باتجاه مضيق هرمز على بعد ميلين بحريين شمالي سلطنة عُمان. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق في غرفة المحركات، مما أجبر طاقمها على إخلاء السفينة.

* الخامس من مارس آذار

قالت شركة (سونانجول مارين سيرفيسز) إن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط الخام (سونانجول ناميبي)، التي تمثلها، أثناء توقفها قرب ميناء خور الزبير في العراق.

وتشير التقييمات الأولية من مصدرين أمنيين عراقيين في الميناء إلى أنه جرى استخدام زورق إيراني يتم التحكم فيه عن بعد ومحمل بالمتفجرات لاستهداف السفينة وإلحاق الضرر بها، وترفع السفينة علم جزر البهاما.

* السادس من مارس آذار

ذكرت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أن زورق قطْر أصيب بمقذوفات في مضيق هرمز على بعد ستة أميال بحرية شمالي سلطنة عُمان أثناء تنفيذ عمليات مع السفينة (سافين برستيج)، التي استهدفت في الرابع من مارس آذار.

* السابع من مارس آذار

نقلت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية عن جهة لم تذكر اسمها أن هجوما محتملا بمسيرة وقع على بعد 10 أميال بحرية شمالي مدينة الجبيل السعودية. وقالت إنه جرى إجلاء معظم أفراد الطاقم.

* 11 مارس آذار

تعرضت سفينة شحن البضائع السائبة (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند لهجوم بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 11 ميلا بحريا شمالي سلطنة عُمان. وقالت شركة (بريشوس شيبينج)، ومقرها بانكوك، في بيان إن حريقا اندلع على متن السفينة التابعة لها، مما دفع الطاقم إلى إخلائها.

وتعرضت سفينة الحاويات (وان ماجستي) التي ترفع علم اليابان لأضرار طفيفة بعد أن أصيبت بمقذوف على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وقالت شركة (فانجارد) لإدارة المخاطر البحرية إن بدن سفينة الشحن (ستار جوينيث)، التي ترفع علم جزر مارشال، تضرر بعدما تعرضت لهجوم بمقذوف على بعد 50 ميلا بحريا شمال غربي دبي. وقالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إنه لا توجد أي آثار بيئية وإن الطاقم بخير.

وقال مسؤولو الموانئ العراقية ووكالة الأنباء الرسمية إن ناقلتي الوقود (سيف سي فيشنو) التي ترفع علم جزر مارشال و(زيفيروس) التي ترفع علم مالطا تعرضتا لهجوم في الخليج قرب السواحل العراقية، مما دفع الموانئ النفطية العراقية إلى تعليق جميع عملياتها. وقال مسؤول أمني في أحد الموانئ إنه جرى انتشال جثة أحد أفراد الطاقم الأجانب من المياه.

*17 مارس آذار

أصاب مقذوف ناقلة نفط ترفع العلم الكويتي على بعد 23 ميلا بحريا شرق الفجيرة الإماراتية، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة. وأفادت مصادر أمنية بحرية بأن الناقلة المصابة هي ناقلة الغاز المسال “غاز الأحمدية”، التي كانت راسية في الميناء.

(إعداد حاتم علي وبدور السعودي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب وحسن عمار)