حقائق-كيف تؤثر حوادث القوارب وهجمات أسماك القرش على السياحة في مصر؟

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من جنى شقير

دبي (رويترز) – يشتهر البحر الأحمر بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية ويعد من المراكز الرئيسية لقطاع السياحة الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

ومع ذلك أثارت سلسلة من حوادث القوارب وهجمات أسماك القرش مخاوف في الآونة الأخيرة مع سقوط عدد من القتلى.

وفي الماضي، أضرت هجمات الجماعات الإسلامية المتشددة على الأجانب بالسياحة في مصر، حيث قلّ عدد السائحين الذين يأتون لمشاهدة معالم سياحية أخرى مثل أهرامات الجيزة أو القيام برحلات بحرية في الأقصر وأسوان.