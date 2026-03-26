حقائق-ما الشروط التي يطرحها كل طرف لإنهاء حرب إيران؟

26 مارس آذار (رويترز) – اتخذت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مواقف متشددة بشأن إنهاء الحرب التي أشعلت منطقة الشرق الأوسط وتهدد الاقتصاد العالمي من خلال قطع إمدادات الطاقة من منطقة الخليج.

فيما يلي ما تقوله الأطراف المعنية عن مواقفها في الحرب التي اندلعت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير شباط وردت طهران بهجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول في الخليج.

* ماذا يقول الأمريكيون؟

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 15 نقطة لإيران عبر باكستان.

لم يتم نشر الخطة، ورفضت الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها. وقالت إن بعض التقارير الإعلامية حول محتواها غير صحيحة، دون الخوض في التفاصيل.

وذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تتضمن:

– التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

– إنهاء برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

– فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

– إنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستضرب إيران “بقوة لم يسبق لها مثيل” إذا لم تقبل طهران الاقتراح.

وصرح مصدران مطلعان لرويترز بأن من المتوقع أن ترسل واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط.

* ما هو الموقف الإيراني؟

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب ليس “إيجابيا”، لكنها لا تزال تدرسها.

وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء إن طهران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة لكن يجري تبادل الرسائل عبر وسطاء.

وأضاف أن إيران تطالب بإنهاء دائم للحرب وبتعويضات عن الأضرار.

ونقلت قناة برس تي.في الإيرانية عن مسؤول قوله أمس الأربعاء إن طهران تطالب بالاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز باعتباره “حقها الطبيعي والقانوني”.

وقالت ستة مصادر مطلعة على موقف طهران لرويترز إن طهران أبلغت الوسطاء بأن حرب إسرائيل على لبنان يجب أن تدرج في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما لوحت إيران بقدرتها على التصعيد إذا لم يتم الاتفاق لوقف إطلاق النار، قائلة إنها قد تتخذ إجراءات لإغلاق طريق بحري رئيسي آخر، وهو البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يوفر طريقا بديلا لتصدير بعض نفط الخليج.

وقالت أيضا إنها حصلت على معلومات مخابرات تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة في المنطقة، وإن تنفيذ ذلك سيستتبع هجوما من طهران على بنية تحتية حيوية في تلك الدولة، دون أن تسميها.

* ماذا يقول الإسرائيليون؟

قال مسؤول دفاعي كبير إن إسرائيل تشك في أن إيران ستوافق على شروط الولايات المتحدة، لكنها قلقة أيضا من أن يقدم ترامب تنازلات.

وذكر مصدر ثان أن إسرائيل تريد أن يحتفظ لها أي اتفاق بخيار شن ضربات استباقية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اليوم الخميس إن المهمة في الوقت الحالي هي الاستمرار في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وإن إسرائيل لديها “الكثير من الأهداف المتبقية”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)