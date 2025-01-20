حقائق-ما نعرفه عن تبادل السجناء الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في إطار اتفاق غزة

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(رويترز) – تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، على أن يتم إطلاق سراح ثلاث رهائن على الأقل كل أسبوع.

ومقابل كل رهينة من المدنيين تطلق سراحها حماس فإن إسرائيل تفرج عن 30 سجينا فلسطينيا من السجون بينما تفرج عن 50 فلسطينيا مقابل كل رهينة من الجنود.

وأطلقت حركة حماس سراح أول ثلاث رهائن من غزة وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 90 معتقلا فلسطينيا يوم الأحد، في اليوم الأول من سريان الاتفاق.