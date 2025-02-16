حقائق-ما هو تنظيم الدولة الإسلامية الذي يُعتقد بأن منفذ هجوم بروكسل من أتباعه؟

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من مايكل جورجي ومنة علاء الدين

(رويترز) – يسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى الظهور مجددا في الشرق الأوسط والغرب وآسيا بعد أن فرض في وقت من الأوقات حكما متشددا على ملايين في سوريا والعراق.

وذكر موقع سايت إنتيليجنس الذي يتتبع أنشطة الجماعات الإسلامية المتشددة أن الذراع الإعلامية للدولة الإسلامية في خراسان، فرع التنظيم في أفغانستان، وزعت في الأول من فبراير شباط الجاري منشورا دعا إلى شن هجمات منفردة في أمريكا وأوروبا في أعقاب هجوم دهس بشاحنة على حشد في مدينة نيو أورليانز بمناسبة العام الجديد.

وبعد هجوم الطعن الذي أسقط قتيلا يوم السبت في مدينة فيلاخ النمساوية، قال وزير الداخلية النمساوي إن الرجل السوري المشتبه بأنه منفذ الهجوم هو من أتباع تنظيم الدولة الإسلامية واتجه للتطرف من خلال الإنترنت.

وفيما يلي بعض الحقائق حول التنظيم: