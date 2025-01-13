حقائق-من هو نواف سلام رئيس الوزراء المكلف الجديد في لبنان؟

reuters_tickers

2دقائق

بيروت (رويترز) – استدعى الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الاثنين القاضي نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن رشحه أغلبية أعضاء مجلس النواب لهذا المنصب.

سلام (71 عاما) هو محام وقاض شغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة من عام 2007 إلى 2017.

وحظي سلام بدعم 84 عضوا في مجلس النواب من أصل 128، من بينهم قادة فصائل مسيحية ودرزية ومشرعون سنة بارزون بعضهم حلفاء لجماعة حزب الله.

لكن حزب الله وحليفته حركة أمل، اللذين يسيطران على كل المقاعد المخصصة للشيعة في مجلس النواب، لم يرشحا أحدا لشغل المنصب. واتهم حزب الله معارضيه بالسعي إلى إقصائه من السلطة في لبنان.

وانضم سلام إلى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، في عام 2018 وأصبح رئيسا لها في السادس من فبراير شباط 2024 لمدة ثلاث سنوات، وهو أول قاض لبناني يشغل هذا المنصب.

وتولى سلام رئاسة المحكمة في الوقت الذي عُقدت فيه أول جلسة استماع لنظر قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل اتهمتها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وينحدر سلام من عائلة لها تاريخ سياسي حافل في لبنان. فقد شغل عمه صائب سلام منصب رئيس الوزراء في لبنان أربع مرات قبل الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

كما شغل ابن عمه تمام سلام منصب رئيس وزراء لبنان بين عامي 2014 و2016.