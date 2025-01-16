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حقائق-هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

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(رويترز) – قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إن الجماعة المتحالفة مع إيران ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وستواصل هجماتها على السفن في البحر الأحمر في حالة انتهاك الاتفاق.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 فأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.

وعطلت الهجمات التجارة البحرية العالمية ودفعت السفن إلى تغيير مساراتها، مما ترتب عليه طول زمن الرحلات وارتفاع كلفتها.

واستهدف الحوثيون جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين يربط بينهما مضيق باب المندب، وهو نقطة التقاء ضيقة بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

والممر المائي هو رابط استراتيجي بين البحر المتوسط ​​والمحيط الهندي، حيث تمر الصادرات من خلاله إلى الأسواق الغربية قادمة من الخليج وآسيا وعبر قناة السويس.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية