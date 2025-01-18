حكومة إسرائيل توافق على اتفاق غزة ليدخل حيز التنفيذ صباح الأحد

reuters_tickers

4دقائق

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت وبعد اجتماع استمر لأكثر من ست ساعات، وافقت الحكومة على الاتفاق الذي قد يمهد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب “وافقت الحكومة على الإطار الخاص بإعادة الرهائن. وسيدخل الإطار الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد”.

وفي غزة، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها المكثفة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت قتلت خمسة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع.

وارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان الاتفاق يوم الأربعاء الماضي إلى 119.

وبعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق، قال كبير المفاوضين الأمريكيين بريت ماكجورك إن الخطة تمضي وفقا لما هو مقرر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 8:30 صباح يوم الأحد بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش). ويتوقع البيت الأبيض إطلاق سراح ثلاث من الرهائن الإناث وإرسالهن إلى إسرائيل بعد ظهر الغد بمساعدة الصليب الأحمر.

وقال ماكجورك لشبكة (سي.إن.إن) من البيت الأبيض “حددنا كل التفاصيل في هذا الاتفاق. نحن واثقون تماما… من أنه جاهز للتنفيذ يوم الأحد”.

وبموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار المؤلف من ثلاث مراحل بمرحلة أولية مدتها ستة أسابيع يتم خلالها تبادل رهائن لدى حماس مقابل محتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم في هذه المرحلة إطلاق سراح 33 رهينة من بين 98، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من 2000 فلسطيني من سجونها.

وتتضمن هذه القائمة 737 محتجزا من الذكور والإناث والقصر، بعضهم أعضاء في جماعات فلسطينية مسلحة أدينوا بهجمات أسقطت قتلى إسرائيليين، بالإضافة إلى مئات الفلسطينيين من غزة المحتجزين منذ بداية الحرب.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية التفاصيل صباح يوم السبت إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نص على إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا مقابل كل رهينة أنثى يوم الأحد.

وقال ماكجورك إنه بعد إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح أربع رهائن أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث رهائن كل سبعة أيام بعد ذلك.