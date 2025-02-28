حكومة بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل مع بي.بي.سي بشأن فيلم وثائقي عن غزة

reuters_tickers

1دقيقة

من سام تاباريتي

لندن (رويترز) – دعت الحكومة البريطانية إلى اجتماع عاجل مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة بشأن فيلم وثائقي عن حياة الأطفال في قطاع غزة يروي قصته ابن نائب وزير في حكومة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية يوم الخميس إن هناك “عيوبا خطيرة” في فيلم “غزة: كيف تنجو في محور الحرب” الذي أنتجته شركة إنتاج مستقلة، وأزالته من منصتها على الإنترنت بعد خمسة أيام من بثه لأول مرة على شاشة التلفزيون.

وتعتبر بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية.

جاء قرار هيئة الإذاعة البريطانية في أعقاب انتقادات من متابعين على الإنترنت قالوا إن الراوي هو ابن أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في غزة.

ووجه بعض المتابعين والموظفين انتقادات لهيئة الإذاعة البريطانية التي تمولها الحكومة بسبب طريقة تغطيتها للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. ويتهمها البعض بالتحيز تجاه الفلسطينيين، ويتهمها آخرون بالتحيز تجاه إسرائيل.