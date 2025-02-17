حكومة طالبان ترسل للمرة الأولى وفدا غلى اليابان

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يزور وفد من حكومة طالبان التي لا تزال تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد عودتها إلى السلطة قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، اليابان الاثنين للمرة الأولى على ما أعلن نائب وزير الاقتصادي الأفغاني.

وغادر الوفد كابول السبت في زيارة تستمر أسبوعا وهو يضم ممثلين لوزارات الخارجية والاقتصاد والتعليم العالي.

وكتب نائب وزير الاقتصاد لطيف نزاري العضو في الوفد عبر منصة اكس “نسعى إلى التواصل مع العالم من أجل أفغانستان قوية وموحدة ومتطورة ومزدهرة ومتقدمة ولنكون عضوا نشطا في الأسرة الدولية”.

وذكر التلفزيون الياباني العام “ان اتش كاي”، نقلا عن مصادر دبلوماسية أفغانية أن المسؤولين الأفغان “سيتبادلون وجهات النظر مع مسؤولين في الحكومة اليابانية خلال الزيارة”.

وامتنعت وزارة الخارجية اليابانية التعليق على الفور بعدما اتصلت بها وكالة فرانس برس.

وتوفد حكومة حركة طالبان بانتظام مبعوثين إلى آسيا الوسطى وروسيا أو الصين، لكن لم يسبق أن أرسلت وفدا إلى اليابان.

وفي أوروبا، لم تجر زيارات رسمية إلا إلى النروج خلال قمم دبلوماسية في 2022 و2023.

ونقلت سفارة اليابان في كابول موقتا إلى قطر حيث مقر مسؤولين كبار في الدبلوماسية الأفغانية بعدما أطاحت حركة طالبان السلطات المدعومة من الأسرة الدولية في آب/أغسطس 2021.

ومنذ ذلك الحين، استأنف المجتمع الدولي نشاطاته الدبلوماسية والإنسانية في أفغانستان أحد أفقر دول العالم حيث يعتاش 85 % من سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليونا، على أقل من دولار في اليوم بحسب الأمم المتحدة.

اش-اكل/غ ر/الح