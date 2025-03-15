حلفاء أوكرانيا يعقدون اجتماعا افتراضيا السبت بمبادرة من ستارمر

afp_tickers

6دقائق

يجمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت قادة دول داعمة لأوكرانيا في اجتماع افتراضي تسعى الى إرساء أسس تحالف لحماية أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعد تحذيره من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غير جادّ” بشأن السلام.

ومن المقرر أن تشارك دول أوروبية عدة إلى جانب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية وكندا وأستراليا في هذا الاجتماع من أجل تحديد الخطوط العريضة لتحالف الدول المستعدة “لدعم سلام عادل ودائم” في أوكرانيا، وفقا لبيان أصدره داونينغ ستريت.

ويتوقع أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني القادة بأن الوقت حان من أجل التعهد بـ”التزامات ملموسة”، في وقت قدمت واشنطن مقترحا بهدنة مدتها 30 يوما وافقت عليها كييف، بينما لم تعطِ موسكو جوابا حاسما بشأنها.

ونقل بيان دوانينغ ستريت عن ستارمر قوله “لا يمكننا السماح للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأن يمارس الألاعيب بتسوية الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب”.

أضاف “تجاهُل الكرملين التام لمقترح الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق النار يثبت أن بوتين غير جاد بشأن السلام”.

وتابع “إذا جلست روسيا أخيرا إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان أن يكون سلاما جادا ودائما”. أما في حال رفضت “فعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا لإنهاء هذه الحرب”.

وتدعو الولايات المتحدة التي تبدّل موقفها جذريا من الحرب في أوكرانيا منذ عودة ترامب الى البيت الأبيض، إلى هدنة في أقرب وقت ممكن، وقد مارست ضغوطا كبيرة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وافق على وقف للأعمال العدائية لمدة 30 يوما شريطة أن تلتزم روسيا بذلك أيضا. لكن بوتين أعرب عن تحفظات وأشار إلى تبقي مسائلة عالقة تحتاج الى معالجة.

ويقود ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودا من أجل تشكيل تحالف للدول التي تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا منذ أن باشر ترامب مفاوضات مباشرة مع موسكو في شباط/فبراير.

ويؤكد الزعيمان أن تحالفا كهذا، اضافة الى الدعم الأميركي، ضروري لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا تحول دون تجدّد الهجوم الروسي عليها.

وأشار زيلينسكي الجمعة الى أنه بحث مع ماكرون في “الجوانب الفنية” لكيف يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في بلاده.وأفاد “تواصِل فرقنا العمل على ضمانات أمنية واضحة، وستكون جاهزة قريبا”.

– وقف الانتهاكات الروسية –

ودعا ماكرون روسيا ليل الجمعة الى قبول المقترح الأميركي والكفّ عن إصدار مواقف تهدف الى “إرجاء العملية”.

وقال الرئيس الفرنسي بشأن اجتماع السبت “سنواصل العمل على تعزيز الدعم لأوكرانيا ومن أجل سلام متين ودائم”، حاضا روسيا على “وقف انتهاكاتها”.

انتقدت ألمانيا الجمعة رد بوتين على المقترح الأميركي، واصفة إياه بأنه “تكتيك للمماطلة في أحسن الأحوال”. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية كاثرين ديشاور إن “أحد الأسئلة الأكثر جدية هي إن كان هناك اهتمام صادق في العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار وحل”.

وسبق لستامر وماكرون أن أبديا استعدادهما لنشر قوات بريطانية وفرنسية ضمن جهود حفظ السلام في أوكرانيا. كما ألمحت تركيا الى أنها قد تساهم في ذلك، لكن دولا عدة استبعدت هذا الاحتمال، بينما لا تزال مواقف أطراف أخرى غير محسومة.

وأكد ستارمر ترحيبه بأي نوع من الدعم، ما يؤشر الى إمكان أن توفر دول دعما لوجستيا أو عبر المراقبة.

ووفقا لداونينغ ستريت، فإن اجتماع السبت يهدف إلى “تعميق فهم كيفية تخطيط الدول للمساهمة في هذا التحالف، قبل جلسة للتخطيط العسكري الأسبوع المقبل”.

وأشارت رئاسة الحكومة الى أن ستارمر سيؤكد للقادة الحاجة الى “زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا لإجبار بوتين على التفاوض على المدى القريب”، إضافة الى “الاستعداد لدعم سلام عادل ودائم في أوكرانيا على المدى الطويل، والاستمرار في زيادة دعمنا العسكري للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية المتزايدة”.

وكان بوتين قد شدّد الخميس على ضرورة أن تضمن أيّ تسوية “سلاما طويل الأمد”.

وبالإضافة إلى ماكرون وزيلينسكي، أكد رؤساء وزراء دول مثل السويد وإسبانيا والبرتغال ولاتفيا ورومانيا حضورهم. ومن المتوقع أيضا أن يحضر الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. في المقابل، تغيب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي سبق لها أن رفضت إرسال قوات الى أوكرانيا.

بده/جص-كام/غد