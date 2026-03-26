حلفاء الولايات المتحدة في الناتو زادوا إنفاقهم العسكري بنسبة 20% في العام 2025

ارتفع الإنفاق العسكري للدول الأوروبية وكندا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنسبة 20% على أساس سنوي ليبلغ 574 مليار دولار في عام 2025، على ما أظهرت بيانات جديدة الخميس.

ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول الحلف البالغ عددها 32 بزيادة انفاقها الدفاعي، داعيا أوروبا الى تحمل المسؤولية الأساسية عن أمنها.

وأشار تقرير للناتو إلى أن كل الدول الأوروبية الأعضاء وكندا تجاوزت الآن الهدف المحدد بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو هدف تم تحديده في العام 2014 بغرض تحقيقه في مهلة أقصاها 2024. ومنذ ذلك الحين، وتحت ضغط ترامب، حدد الناتو هدفا جديدا هو 5% بحلول 2035.

ولدى عرضه التقرير قال الأمين العام للحلف مارك روته “أتوقع من أعضاء الحلف في قمة الناتو المقبلة في أنقرة أن يُظهروا أنهم يسيرون على طريق واضح وموثوق نحو تحقيق نسبة 5%”.

وحققت ثلاث دول فقط هدف 3,5% العام الماضي، وهي بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وزادت كل الدول إنفاقها العسكري العام الماضي، لكن ثلاثا منها سجلت انخفاضا طفيفا في نسبة الإنفاق مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

في المقابل، تراجعت النسبة للولايات المتحدة من 3,30 في المئة عام 2024 إلى 3,19%، وفي جمهورية التشيك من 2,07% إلى 2,01%، وفي المجر من 2,21% إلى 2,07%.

