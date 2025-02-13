حماس تؤكد الاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – أشارت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إلى أنه من الممكن تجنب أزمة تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن عدد الرهائن المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت والخلافات حول وصول المساعدات إلى القطاع.

وبدا وقف إطلاق النار، الذي يفترض أن يستمر 42 يوما، على وشك الانهيار هذا الأسبوع وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وقالت حماس إنها لا ترغب في انهيار الاتفاق، إلا أنها رفضت ما سمته “لغة التهديد والوعيد” من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو وترامب إن وقف إطلاق النار سينتهي إذا لم يُطلق سراح الرهائن.

وذكرت الحركة في بيان “تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”.

ويزور وفد من الحركة بقيادة رئيس حماس في غزة خليل الحية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، وتقول الحركة إن الوسطاء المصريين والقطريين أكدوا أيضا مواصلة الجهود “لإزالة العقبات وسد الثغرات”.

واتهمت حماس إسرائيل هذا الأسبوع بعدم احترام شروط الاتفاق التي تدعو إلى زيادة كبيرة في تسليم المساعدات وقالت إنها لن تسلم إسرائيل الرهائن الثلاث المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت إذا لم يتم حل الأزمة.

وردا على ذلك، أمر نتنياهو باستدعاء جنود الاحتياط وهدد باستئناف العمليات القتالية التي توقفت منذ ما يقرب من شهر ما لم تتم إعادة الرهائن.

وقال الوزير الإسرائيلي آفي ديختر، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، للإذاعة الإسرائيلية يوم الخميس إنه لا يعتقد أن حماس تستطيع الانسحاب من الاتفاق.

وأضاف “هناك اتفاق، ولن يتمكنوا من الإخلال بأي شيء في الاتفاق. ولا أعتقد أن حماس يمكن أن تتصرف بطريقة أخرى”.

وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إنها تتوقع دخول معدات بناء ثقيلة يوم الخميس وإذا حدث ذلك فإن حماس ستفرج عن الرهائن يوم السبت.

ويهدد المأزق الحالي بين إسرائيل وحماس بتأجيج الصراع الذي دمر غزة ودفع الشرق الأوسط إلى شفا حرب إقليمية.

ويعمل المسؤولون المصريون والقطريون على تجنب انهيار الاتفاق، وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة إن الجانبين اتفقا على المضي قدما في وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين.