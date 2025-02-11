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حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة وسط تهديد نتنياهو باستئناف الحرب

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(رويترز) – جددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقالت إنها تحمل إسرائيل مسؤولية أي “تعقيدات أو تأخير”.

وقالت في بيان “حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي”.

ويأتي بيان حماس في أعقاب تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف حملته العسكرية على قطاع غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت المقبل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية