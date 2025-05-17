حماس تؤكد عقد جولة جديدة من محادثات الهدنة مع إسرائيل في قطر يوم السبت

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القاهرة (رويترز) – أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز انعقاد جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت.

وأضاف أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون شروط مسبقة.

وذكر النونو أن حماس “حريصة على بذل كل الجهد المطلوب” لمساعدة الوسطاء في إنجاح المفاوضات، مضيفا أنه “لا يوجد عرض محدد موجود على الطاولة”.

وتأتي المفاوضات على الرغم من استعداد إسرائيل لتوسيع عملياتها في غزة وسط سعيها إلى “السيطرة العملياتية” في بعض المناطق من القطاع الذي مزقته الحرب.

وجاءت عودة المفاوضات بعد اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة في الشرق الأوسط يوم الجمعة دون إحراز أي تقدم صوب وقف جديد لإطلاق النار فيما يبدو، إلا أن ترامب أقر بتزايد أزمة الجوع في غزة وبضرورة إيصال المساعدات.