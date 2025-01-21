حماس تدعو لتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية ردا على عملية جنين

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غزة (رويترز) – دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الثلاثاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.

وقالت في البيان “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها”.