حماس تسلم رفات رهينة أخرى بعد عدم التعرف على هوية شيري بيباس

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من جيمس ماكنزي وجنى شقير

القدس/القاهرة (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة جثة تقول إنها للرهينة الإسرائيلية شيري بيباس التي هدد عدم التعرف على هويتها خلال عملية لتسليم رفات رهائن هذا الأسبوع بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

وقالت السلطات الطبية الإسرائيلية إن فرق الطب الشرعي تستعد لفحص الجثة التي سلمتها حماس عبر الصليب الأحمر والتأكد من هويتها.

ووافقت حماس على تسليم جثث شيري بيباس وابنيها كفير وأرييل إلى جانب رفات رهينة رابع يوم الخميس بموجب وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال في غزة منذ الشهر الماضي.

وسلمت حماس أربع جثث، وتأكدت إسرائيل من هوية الطفلين والرهينة الرابعة عوديد ليفشيتس.

لكن خبراء إسرائيليين قالوا إن إحدى الجثث لامرأة مجهولة الهوية وليست جثة شيري التي اختطفت مع ابنيها وزوجها ياردين خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحماس إن “الأخطاء المؤسفة” يمكن أن تحدث، خاصة وأن القصف الإسرائيلي أدى إلى تداخل جثث رهائن إسرائيليين بفلسطينيين لا يزال الآلاف منهم تحت الأنقاض.

وأضاف في بيان “نؤكد أنه ليس من قيمنا أو من مصلحتنا الاحتفاظ بأي جثث أو عدم الالتزام بالعهود والاتفاقيات التي نوقعها”.

وأثار عدم عودة جثة شيري بيباس وعرض أربعة توابيت على منصة يوم الخميس قبل تسليمها الغضب في إسرائيل، وأثار تهديدات بالثأر من نتنياهو.

وقال نتنياهو في بيان مصور “سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك الوحشي والشرير للاتفاق”.

وذكرت حماس في نوفمبر تشرين الثاني 2023 أن الطفلين وأمهما قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة في بيان “نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة”.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إن تقييم المخابرات وتحليل الطب الشرعي لجثتي الطفلين يشيران إلى أن خاطفيهما قتلوهما عمدا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن المسلحين قتلوا الأطفال “بأيديهم”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه لا يملك معلومات عن وفاة الرهائن ودعا إلى إجراء تحقيق فعال في أسباب وفاتهم.

وأضاف المكتب “إعادة رفات القتلى هدف إنساني أساسي”.

وسلطت الواقعة الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة ووساطة مصر وقطر.