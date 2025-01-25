حماس تطلق سراح 4 مجندات إسرائيليات في ثاني عملية تبادل

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من معيان لوبيل ونضال المغربي وداود أبو الكاس

القدس/القاهرة/غزة (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أربع مجندات إسرائيليات من بين الرهائن لديها في غزة يوم السبت مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية.

واقتاد مقاتلو الحركة الرهينات الأربع إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين الذين أحاط بهم العشرات من مسلحي الحركة. ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سلمتهن إلى القوات الإسرائيلية.

وتجمع مئات الإسرائيليين فيما يسمى ساحة الرهائن في تل أبيب، وهم يبكون ويعانقون بعضهم البعض ويرددون هتافات بينما يشاهدون عملية التسليم على شاشة عملاقة.

وقالت حماس إن الرهينات هن كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج، وجميعهن كن يتمركزن في موقع مراقبة على حدود غزة عندما خطفهن مسلحون من حماس خلال اجتياح قاعدتهن في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في تسجيل مصور إن المجندات الأربع سيلتقين مع أسرهن في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود غزة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه سيتم نقلهن بعد ذلك إلى مستشفى في وسط إسرائيل.

وقالت حماس إنه سيتم إطلاق سراح 200 محتجز فلسطيني يوم السبت في إطار عملية التبادل. ومن المرجح أن يكون من بينهم مدانون من أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في هجمات أسفرت عن مقتل العشرات، وبعضهم يقضي عقوبة السجن المؤبد.

وقالت حماس إن من المقرر إبعاد نحو 70 من المحتجزين المحرَّرين.

وعملية التبادل التي تتم يوم السبت هي الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي. وشملت العملية الأولى الإفراج عن ثلاث رهينات إسرائيليات مقابل 90 سجينا فلسطينيا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد مفاوضات متقطعة على مدى أشهر توسطت فيها قطر ومصر ودعمتها الولايات المتحدة وأوقفت القتال للمرة الأولى منذ هدنة قصيرة لم تدم سوى أسبوع في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

ووافقت حماس على الإفراج عن 33 رهينة في المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تستمر ستة أسابيع مقابل مئات المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بينما تنسحب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة.

وفي المرحلة التالية، سيتفاوض الجانبان على تبادل باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي دمره القتال والقصف الإسرائيلي في حرب دامت 15 شهرا.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على قطاع غزة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ ذلك الحين قتلت أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وفقدت إسرائيل أكثر من 400 جندي في الحرب على غزة. فيما لم تكشف حماس عن عدد قتلاها لكن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن أكثر من ثلث عدد القتلى في غزة هم من المسلحين.