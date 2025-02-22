حماس تطلق سراح 6 رهائن من غزة وإسرائيل لم تفرج بعد عن سجناء فلسطينيين

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من جيمس ماكنزي ومعيان لوبيل

القدس (رويترز) – أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت سراح ست رهائن من غزة يمثلون آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي.

لكن بعد ساعات من تسليم الرهائن الإسرائيليين، لم تفرج إسرائيل بعد عن أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني كانت وافقت على إطلاق سراحهم مقابل رهائنها.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على طلب للتعليق على سبب التأخير.

وسلمت حماس إيليا كوهين (27 عاما) وعومر شيم توف (22 عاما) وعومر فينكرت (23 عاما) إلى الصليب الأحمر في النصيرات وسط قطاع غزة تمهيدا لتسليمهم إلى القوات الإسرائيلية.

والثلاثة أُخذوا رهائن من مهرجان نوفا الموسيقي خلال الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ووقف العشرات من المسلحين الملثمين للحراسة وسط حشد تجمع لمشاهدة عملية التسليم، بينما أحاط رجال حماس المسلحون ببنادق آلية بالرهائن الثلاث الذين بدت عليهم النحافة والشحوب وأنهم مجبرون على التلويح بأياديهم فوق المنصة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أطلقت حماس سراح الرهينتين تال شوهام (40 عاما) وأفيرا منجيستو (39 عاما) في رفح بجنوب غزة.

وواجهت عمليات الإفراج التي تنفذها حماس، والتي تشمل مراسم عامة يصعد فيها الرهائن إلى منصة ويلقي بعضهم خلالها بعض الكلمات، انتقادات متزايدة، منها من الأمم المتحدة، التي نددت “باستعراض الرهائن”.

ورفضت حماس الانتقادات يوم السبت، إذ وصفت مراسم التسليم بأنها تعكس وحدة الفلسطينيين.

وقالت في بيان “يأتي التسليم في مشهد وطني مهيب، يعكس وحدة شعبنا وفصائلنا… الحضور الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو الستة اليوم يحمل رسالة متجددة للعدو وداعميه؛ مفادها أن الالتحام بين شعبنا ومقاومته متجذر وراسخ”.

وفي وقت لاحق، سلمت حماس الرهينة السادس هشام السيد (36 عاما) للصليب الأحمر في مدينة غزة دون مراسم عامة.

واحتجزت حماس السيد ومنجيستو منذ أن دخلا غزة بشكل منفصل قبل نحو 10 سنوات. وخُطف شوهام من تجمع بئيري السكني مع زوجته وطفليه، والذين أطلق سراحهم في هدنة قصيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

ولا يزال هناك 63 رهينة في غزة، يُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة، ومن المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل والذي توسطت فيه قطر ومصر.

واحتضن شيم توف والديه بقوة، وهو يضحك ويبكي في آن واحد، وقال في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي “كم حلمت بذلك”.

وعلت وجه شوهام ابتسامة بينما كان يشير بإعجاب لأصدقائه الذين تجمعوا أمام المستشفى الذي نُقل إليه.

وقالت يائيل أفنير (50 عاما)، وهي من أصدقاء شوهام “كنا ننتظره كل يوم منذ 7 أكتوبر… من دواعي الارتياح الكبير أن أراه… بعد أن عاد إلى الوطن”.

واتهمت عيناف زانجاوكر، والدة الرهينة ماتان زانجاوكر الذي لا يزال محتجزا في غزة، نتنياهو “بالتباطؤ” ومحاولة استرضاء أعضاء حكومته الائتلافية الذين يدعون إلى العودة إلى الحرب.

وقالت إن جميع الرهائن المتبقين يجب الإفراج عنهم معا.

وقال نتنياهو في بيان إن الحكومة “ملتزمة بمواصلة العمل بشكل حاسم من أجل إعادة جميع رهائننا إلى الوطن”.

وفي المقابل، من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

ومن المقرر أن يشمل هؤلاء 445 من سكان غزة الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب، فضلا عن عشرات المدانين الذين يقضون أحكاما طويلة أو أحكاما بالسجن المؤبد بسبب هجمات أودت بحياة عشرات الإسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية قبل عقدين.