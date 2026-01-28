حماس تعلن جاهزيتها لتسليم الحكم في غزة إلى لجنة التكنوقراط

أكدت حركة حماس الأربعاء أنها جاهزة لنقل كامل مؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين ودون “عوائق إسرائيلية”.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لوكالة فرانس برس “هناك بروتوكولات جٌهزت، ملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة”.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة المؤلفة من 15 شخصية فلسطينية شُكلت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم بواسطة أميركية ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وستدير اللجنة قطاع غزة بشكل موقت تحت إشراف “مجلس السلام” الذي يترأسه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تدخل اللجنة التي يرأسها المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية علي شعث إلى قطاع غزة فور إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضاف قاسم “يجب أن يتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل و(ضمان) حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة دون أية عوائق إسرائيلية”.

وأكد قاسم أن الحركة “ستعمل على إنجاح عمل اللجنة”.

ومعبر رفح نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشاحنات المساعدات والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود. وكان المعبر لوقت طويل المنفذ الرئيسي للسكان الذين يتعين عليهم الحصول على تصريح لمغادرة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2007.

سيطرت القوات الإسرائيلية خلال الحرب على الجانب الفلسطيني من المعبر الذي أعيد فتحه لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، ما سمح في البداية بخروج الأشخاص المصرح لهم بمغادرة غزة، ولاحقا بعبور الشاحنات

وبعد الحرب أصبح المعبر نقطة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بإعادة فتحه منذ فترة طويلة.

وقال علي شعث خلال منتدى دافوس الاقتصادي، “إن رفح أكثر من مجرد بوابة، إنه شريان حياة ورمز للأمل والفرص” للغزيين.

واعتبر قاسم أن “إعلان اللجنة الوطنية فتح معبر رفح مهم … الأهم أن تتابع هذه اللجنة مغادرة ودخول المواطنين بكل حرية وفق الاتفاق وليس وفق الاشتراطات الإسرائيلية”.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها ستعيد فتح معبر رفح للمشاة فقط مع فرض “آلية تفتيش إسرائيلية شاملة” بعد استعادة رفات آخر رهينة في قطاع غزة ران عفيلي الذي دُفن الأربعاء في بلدة ميتار في جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم حماس إن الحركة “ملتزمة باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة”.

ورأى أن الحركة “نفذت كل ما هو مطلوب منها في المرحلة الاولى، وجاهزة للدخول في كل مسارات المرحلة الثانية”.

ومع تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية وإعادة آخر جثمان من غزة إلى إسرائيل، تتمثل المحطات الرئيسية التالية في اتفاق وقف إطلاق النار في نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

ولطالما أكدت حركة حماس أن نزع سلاحها “خط أحمر”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها قد تكون منفتحة على تسليم أسلحتها إلى سلطة فلسطينية حاكمة.

