حماس تفرج عن الرهينة إيدان ألكسندر وإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها أفرجت عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر مع توقف القتال يوم الاثنين، لكن لم يتم الاتفاق على هدنة أوسع أو إطلاق سراح رهائن آخرين، في الوقت الذي حذر فيه مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن سكان قطاع غزة بالكامل لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى إخطارا من الصليب الأحمر بتسليم رهينة، دون ذكر اسم إيدان ألكسندر، آخر أمريكي محتجز لدى حركة حماس. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة ألكسندر “متدهورة” دون الاستناد لمصدر.

وعرضت قناة الجزيرة صورة له وهو يقف بجانب مقاتلين ملثمين ومسؤول من الصليب الأحمر. وعلى عكس عمليات الإفراج السابقة عن الرهائن، كان يرتدي ملابس مدنية.

وتوقف القتال في غزة مع حلول الظهر بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستوقف عملياتها للسماح بالمرور الآمن للرهينة.

وذكرت حماس في بيان أنها أطلقت سراح ألكسندر، آخر أمريكي كانت تحتجزه. وقال مصدر مطلع إن الحركة الفلسطينية سلمته إلى الصليب الأحمر.

وأضافت حماس أنها أفرجت عن ألكسندر في بادرة حسن نية منها تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيزور المنطقة يوم الثلاثاء.

وقالت في بيان “تؤكد الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار”.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أي نية لوقف إطلاق النار وأكد أن خطط توسيع العملية العسكرية في القطاع مستمرة.

وكتب ترامب بحروف كبيرة على منصته للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن حماس “بصدد إطلاق سراح الرهينة الأمريكي إيدان ألكسندر، الذي كان يُعتقد أنه مات، خبر رائع!”. وصرح لاحقا للصحفيين بأنه يتوقع إطلاق سراح ألكسندر في وقت ما من يوم الاثنين.

وقالت قطر ومصر إن تحرير ألكسندر خطوة مشجعة على طريق المحادثات بشأن هدنة جديدة. وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر يوم الخميس لمناقشة مقترح جديد يهدف إلى تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأصر نتنياهو على أن خطط الحملة العسكرية الموسعة على غزة ستستمر.

وقال إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني وأحد شركاء نتنياهو في الحكومة الائتلافية إن الحرب على حماس يجب ألا تتوقف ويتعين منع دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال مكتب نتنياهو “إسرائيل ليست ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار”، مضيفا أن الضغط العسكري أجبر حماس على إطلاق سراحه.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الطائرات الإسرائيلية واصلت قصف غزة قبل الإفراج المرتقب، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل كانوا يحتمون في مدرسة تؤوي عائلات نازحة في جباليا شمال القطاع.

وكشف أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الموت جوعا مع تزايد احتمال حدوث مجاعة بحلول نهاية سبتمبر أيلول.