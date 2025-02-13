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حماس تقول إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الحركة في بيان “لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملا”.

وقالت إن الوسطاء يمارسون ضغوطا لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت.

واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء مهلة محددة لذلك يوم السبت.

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