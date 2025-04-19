حماس تقول إن مصير الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر ما زال مجهولا

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أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة السبت بأن مصير الرهينة الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر ما زال مجهولا، بينما انتُشلت جثة أحد العناصر المسؤولين عن حراسته من موقع تعرّض إلى ضربة إسرائيلية مؤخرا.

وقال أبو عبيدة على تلغرام “تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفاً بتأمين الأسير عيدان الكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا”، وذلك بعد أيام على إعلان حماس بأنها “فقدت الاتصال مع المجموعة” التي كانت تحتجزه بعد ضربة إسرائيلية استهدفت موقعها في قطاع غزة.

وأضاف “نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو”.

نشرت كتائب عز الدين القسام نشرت في 12 نيسان/أبريل مقطع فيديو يظهر الجندي عيدان ألكسندر، على قيد الحياة يتحدث إلى الكاميرا موجها انتقادات للحكومة بسبب عدم إنقاذه حتى الآن.

وظهر ألكسندر وهو يتحدث تحت ضغط واضح، ويومئ بيديه بشكل متكرر أثناء انتقاده لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لعدم قدرتها على تأمين الإفراج عنه.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق من تاريخ تصوير المقطع.

وكان ألكسندر جنديا في وحدة مشاة نخبوية على الحدود مع غزة عندما خطفه مقاتلو حماس خلال هجومهم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وولد الجندي الذي بلغ 21 عاما وهو في الأسر، في تل أبيب ونشأ في ولاية نيوجيرزي الأميركية، وعاد إلى إسرائيل بعد المدرسة الثانوية للانضمام إلى الجيش.

وخلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، خطف مسلحو حماس 251 رهينة لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.

لمى-جد/لين