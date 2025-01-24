حماس تنشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن يوم السبت

reuters_tickers

4دقائق

من نضال المغربي وجيمس مكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)‭ ‬يوم الجمعة أسماء أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن يوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن الرهينات اللائي سيفرج عنهن يوم السبت هن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج، وجميعهن أعضاء في وحدة مراقبة عسكرية كانت تتمركز بالقرب من غزة عندما وقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ومن المتوقع أن يبدأ التبادل بعد ظهر يوم السبت ويأتي بعد الإفراج في أول يوم من وقف إطلاق النار يوم الأحد عن ثلاث رهينات إسرائيليات و90 سجينا فلسطينيا وكان ذلك وقتها أول تبادل في أكثر من عام.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القائمة وصلت من الوسطاء، وقال في بيان إن إسرائيل ستقدم ردها في وقت لاحق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائمة الرهائن المقرر الإفراج عنهم لا تتوافق مع الاتفاق الأصلي. وأضافت التقارير أنه كان من المتوقع الإفراج عن امرأة مدنية تدعى أربيل يهود بدلا من المجندة وليري إلباج.

وقال مسؤول في حماس لرويترز في وقت لاحق يوم الجمعة حين سئل عن سبب طلب التبديل، إن السبب “فني وذا علاقة بالوضع الميداني”، دون تقديم أي تفاصيل.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن المستشفيات تستعد لاستقبال الرهينات مما يشير إلى أن عملية التبادل ستتم كما هو مقرر.

وكان التلفزيون الإسرائيلي قد بث العام الماضي تسجيلا مصورا للمجندات الأربع بالإضافة إلى مجندة أخرى خلال احتجازهن في قاعدة ناحال عوز العسكرية. وقد أعطت عائلاتهن الإذن ببث التسجيل المصور في محاولة لزيادة الوعي وتكثيف الضغط من أجل إعادتهن.

وقال مسؤولون إن إسرائيل وافقت في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمؤلفة من ستة أسابيع عن الإفراج عن 50 سجينا فلسطينيا مقابل كل مجندة من الرهينات. ويشير ذلك إلى أن مئتي سجين سيفرج عنهم مقابل المجندات الأربع.

وقال مكتب إعلامي تابع لحركة حماس مختص بشؤون المحتجزين إنه يتوقع في الساعات المقبلة الحصول على قائمة بأسماء 200 فلسطيني سيتم الإفراج عنهم يوم السبت. وأضاف أن القائمة من المتوقع أن تشمل 120 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و80 معتقلا محكوما عليهم بالسجن لفترات طويلة أخرى.

ومنذ الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات يوم الأحد واستعادة رفات جندي كان مفقودا لعشر سنوات، قالت إسرائيل إن 94 إسرائيليا وأجنبيا لا يزالون محتجزين رهائن في قطاع غزة.