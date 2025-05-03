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حماس تنشر مقطعا مصورا لرهينة محتجز في غزة

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تل أبيب (رويترز) – نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت مقطعا مصورا قالت إنه لرهينة محتجز في غزة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اسمه ماكسيم هركين.

ولم يحمل المقطع أي تاريخ أو تعديلات. وعرف الرجل نفسه بأنه من بين الرهائن المحتجزين في غزة وعددهم 59.

ودأبت الحركة على نشر مقاطع مصورة للرهائن بانتظام على مدار الحرب. وانتقد مسؤولون إسرائيليون هذه المقاطع في أوقات سابقة ووصفوها بأنها دعاية تهدف إلى الضغط على الحكومة.

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