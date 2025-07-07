حماس وإسرائيل تستأنفان المفاوضات غير المباشرة قبل لقاء نتانياهو ترامب

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تُعقد محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في قطر بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن قبل لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن.

وفي قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني الاثنين أن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في غارات جوية إسرائيلية.

منذ الأحد، عُقدت جولتان من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة على المفاوضات.

وقال مسؤول فلسطيني اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إنه “لم يتم تحقيق اختراق”. وستتواصل المفاوضات مساء.

والأحد، رأى ترامب أن هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق.

وقال للصحافيين “نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع”.

من جانبه، قال نتانياهو للصحافيين في مطار بن غوريون قبل توجهه إلى واشنطن “أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعا”.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا بعد 21 شهرا من الحرب المدمرة.

وتتعلق محادثات الدوحة التي تعقد بوساطة قطرية ومصرية وأميركية بـ”آليات تنفيذ” اتفاق وقف إطلاق النار و”تبادل” رهائن محتجزين في غزة بفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، بحسب مسؤول فلسطيني.

– “غير مقبول” –

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنّ “وفد حماس (موجود) في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى في المبنى نفسه” في الدوحة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بين ترامب ونتانياهو – وهو الثالث في أقل من ستة أشهر – في السادسة والنصف بالتوقيت المحلي (22,30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعيدا عن الصحافيين، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وأكد المسؤول الفلسطيني أنّ “حماس جادة وحريصة للتوصل لاتفاق لوقف الحرب وإنهاء معاناة شعبنا، إن توفرت نوايا لدى الجانب الإسرائيلي بعدم التعطيل أو المماطلة”.

قال نتانياهو السبت إن “التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة فرانس برس بأن المقترح الجديد “يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

ووفق هذه المصادر، فإنّ التغييرات التي تطالب بها حماس تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد ستين يوما، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية.

– 12 قتيلا –

ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم حماس في جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وأتاحت هدنة أولى لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وهدنة ثانية لحوالي شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأميركية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس التي تتولى السلطة في القطاع منذ 2007.

وقُتل 12 شخصا في إطلاق نار أو ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الاثنين بينهم ستة في عيادة طبية تؤوي فلسطينيين نازحين.

وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة في العيادة التي اندلعت حرائق في عدد من أقسامها.

ويعد القطاع أكثر من مليوني نسمة نزحوا بصورة متكررة وفي ظروف صعبة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة واسعة النطاق على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في كارثة إنسانية.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57523 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في الرد الاسرائيلي على الهجوم، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-فيب-سدو/ناش-س ح/ص ك