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خامنئي يقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل مستقل ويحذر من تحرك أمريكي

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(رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة إن طهران لا تحتاج إلى وكلاء في المنطقة، وإن الحوثيين في اليمن، وهم من بين الجماعات التي تتحالف معها إيران في الشرق الأوسط، يتصرفون بشكل مستقل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في الوقت الذي وسعت إدارته أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وعلى مدى سنوات، تحالفت إيران مع جماعات في أنحاء المنطقة تصف نفسها بأنها “محور المقاومة” لإسرائيل والنفوذ الأمريكي.

وتشمل هذه الجماعات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل شيعية مسلحة مختلفة في العراق.

وقال خامنئي إن الأمريكيين “يرتكبون خطأ فادحا ويصفون مراكز المقاومة الإقليمية بأنها وكلاء لإيران. ماذا معنى وكيل؟”.

وأضاف “للأمة اليمنية دوافعها الخاصة ولفصائل المقاومة في المنطقة دوافعها الخاصة. إيران لا تحتاج إلى وكلاء”.

وتابع “إنهم يطلقون التهديدات… لكننا لم نبدأ قط مواجهة أو صراعا مع أحد. ومع ذلك، إذا تصرف أحد بخبث وبادر بذلك، فسيتلقى صفعات قوية”.

ووسع الحوثيون سيطرتهم في اليمن خلال سنوات الحرب الأهلية. ويقول خبراء في الشأن اليمني إن الجماعة تتحرك على ما يبدو بدوافع نابعة من مخاوف داخلية ومن قاعدة دعمهما.

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