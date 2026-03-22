خام غرب تكساس الوسيط يتخطى عتبة المئة دولار للبرميل

afp_tickers

4دقائق

سجّلت أسعار النفط ارتفاعا مع افتتاح التداولات الاثنين بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الحرب ضد إيران المتواصلة منذ 28 شباط/فبراير والتي أدت إلى عرقلة حركة نقل المحروقات عبر مضيق هرمز، ستستمر لأسابيع عدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط المعيار الأميركي، تسليم أيار/مايو، بنسبة 1,78% ليصل إلى 100,10 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، تسليم أيار/مايو أيضا، بنسبة 1,73% ليصل إلى 113,44 دولار للبرميل، بعد دقائق قليلة من بدء التداولات في بورصة شيكاغو.

في 27 شباط/فبراير، عشية الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران، كان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 67,02 دولارا، فيما كان سعر برميل خام برنت 72,48 دولارا.

الأحد أعلنت إسرائيل أنها تتهيأ لـ”تكثيف عملياتها البرية المحدّدة” في لبنان وتتهيأ لـ”أسابيع من القتال” ضد حزب الله.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في بيان “نستعد الآن لتكثيف العمليات البرية المحددة والغارات، وفقا لخطة منظمة. لن نتوقف قبل إبعاد التهديد من الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل”.

جاء ذلك غداة تكثيف ترامب الضغط على طهران، التي أمهل قادتها ليل السبت 48 ساعة لفتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا للامدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وذلك رغم إشارته إلى أنه قد يخفف التصعيد في الحرب.

وقال على منصته تروث سوشال “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!”.

وردا على ذلك، قال “مقر خاتم الأنبياء”، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الايرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، “إذا تم تنفيذ تهديدات الولايات المتحدة بشأن منشآت الطاقة الإيرانية… سيتم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، ولن تتم إعادة فتحه إلى أن تتم إعادة بناء منشآت الطاقة المدمّرة لدينا”.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي في العالم، وتسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار النفط واضطراب سلاسل إمداد السلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة.

في الأثناء، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى “تصعيد” هجماتها ضد إيران لتتمكن من إنهاء الحرب.

وسمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 آذار/مارس، وذلك حتى 19 نيسان/أبريل، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

إلم/س ح-ود/س ح