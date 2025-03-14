خطر الإغلاق يزيد الضغط على الحكومة الأميركية في ظل اقتطاعات ترامب

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تواجه الإدارات الفدرالية الأميركية خطر الإغلاق الجمعة بعد أن هدد الديموقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها الرئيس دونالد ترامب بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي رغم آمال كبيرة في التوصل لحل المأزق.

وأمام مهلة تنتهي ليل الجمعة لتمويل الحكومة أو السماح لها بالبدء في تقليص خدماتها، يُفترض أن يصوت مجلس الشيوخ قبل منتصف الليل على مشروع قانون يدعمه ترامب بعد أن أقره مجلس النواب.

ومن شأن القانون أن يبقي على العمليات الفدرالية لستة أشهر غير أن الديموقراطيين يتعرضون لضغوط من قاعدتهم الشعبية لتحدي ترامب ورفض تخفيضات الإنفاق التي يعتبروهها ضارة.

وقال السيناتور الديموقراطي تشاك شومر والذي طالما شدد على أن الإغلاق الحكومي سياسة سيئة، إنه سيؤيد مشروع القانون، ما اعتُبر خطوة نحو تحسين فرص إقراره.

وقال شومر في قاعة المجلس إن “الرئيس ترامب وقادة الجمهوريين لا يريدون أكثر من جرّنا إلى وحل الإغلاق الحكومي طويل الأمد. بالنسبة لدونالد ترامب، سيكون الإغلاق بمثابة هدية”.

أضاف “سيكون هذا أفضل تشتيت للانتباه يمكن أن يطلبه عن أجندته المريعة. الآن دونالد ترامب هو من يتحكم في الفوضى الحكومية”. وانضم إليه جون فيترمان من بنسلفانيا فيما بدا ديموقراطيون آخرون مستعدين للتراجع مخافة إلقاء اللوم عليهم في حال حدوث إغلاق من دون مخرج واضح.

غير أن شومر لم يبلغ مؤيديه صراحةً أي اتجاه يمكن أن يتخذونه قائلا للصحافيين “كلٌّ يتخذ قراره” ما زاد من منسوب الترقب للتصويت الذي قد يسير في أي من الاتجاهين.

– حسم القرار –

شهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.

خلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بدون أجر.

يُغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات، مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية.

ويتركز الخلاف الأخير على إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي يقودها بشكل غير رسمي قطب الأعمال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم.

تسعى هذه الإدارة إلى خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليون دولار هذا العام وتقول إنها تمكنت من توفير أكثر من 100 مليار دولار، وإن كانت المبالغ التي تم التحقق من أنه تم توفيرها تعادل أقل من عُشر هذا الرقم.

والقاعدة الشعبية للديموقراطيين الغاضبين مما يعتبرونه الحملة المخالفة للقانون من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي سبايس وتسلا على البيروقراطية الفدرالية، يريدون أن يبذل قادتهم قصارى جهدهم لتحدي إدارة الكفاءة الحكومية وترامب.

ويُطبّق مجلس الشيوخ قواعد لتشجيع التعاون بين الحزبين ما يعني أن مشروع قانون التمويل سيحتاج على الأرجح إلى دعم ثمانية أعضاء من الأقلية الديموقراطية.

وبدا هذا الأمر مستبعدا في وقت سابق من الأسبوع بالنسبة للديموقراطيين الغاضبين من عدم احتواء مشروع القانون على أي لغة تكبح جماح ماسك.

لكن العديد من كبار الشخصيات في الحزب حذّروا من أن الشلل الحكومي قد يصبّ في مصلحة ماسك، ما سيصرف الانتباه عن أكثر إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية التي لا تحظى بشعبية، وتسهل عليه الإعلان عن مزيد من عمليات التسريح.

وعبر الجمهوريون عن ثقتهم في توفير الدعم الديموقراطي اللازم، إذ يواجه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين معارك إعادة انتخاب صعبة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ويخشون أن يوجه إليهم اللوم في حال حدوث فوضى في الكونغرس.

مع ذلك صرح السناتور عن جورجيا جون أوسوف، وهو ممن يواجهون معركة انتخابية صعبة، بأنه سيصوت بالرفض منتقدا واضعي مشروع القانون الجمهوريين لفشلهم في “ضبط إدارة ترامب المتهورة والخارجة عن السيطرة”.

لكن جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذر الديموقراطيين بأن “الوقت حان ليحسموا قرارهم”. وقال إن “على الديموقراطيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون مشروع قانون التمويل هذا، أم سيُعطّلون الحكومة”.

أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع قانون يموّل جزئيا الحكومة الفدرالية حتى أيلول/سبتمبر بهدف تجنّب “الإغلاق” الذي يسعى ترامب بكل ما أوتي من قوة لتفاديه.

وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بأغلبية 217 نائبا مقابل 213 نائبا صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

فت/غد/ص ك