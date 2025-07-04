خمسة قتلى على الأقل في انهيار مبنى في باكستان

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قضى خمسة أشخاص على الأقل وجُرح ستة آخرون في انهيار مبنى من خمسة طوابق في باكستان، فيما لا يزال ضحايا آخرون عالقين تحت الركام، حسبما أعلنت الشرطة.

وبذل مسعفون وأهالي في مدينة كراتشي الساحلية الكبيرة جهودا لإخراج الناس من بين الأنقاض بعد الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 10,10 صباحا (05,10 ت غ).

وقال المسؤول في الشرطة المحلية عارف عزيز لوكالة فرانس برس “حتى الآن أخرجنا خمس جثث وستة جرحى”.

وكان يقيم ما يصل إلى مئة شخص في المبنى، بحسب عزيز.

وقال سعد إيدهي من مؤسسة إيدهي للرعاية الاجتماعية التي تقود عملية الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن ربما هناك “ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة أشخاص لا يزالون عالقين” واصفا المبنى بأنه “متهالك”.

وأفاد بمقتل أربعة أشخاص.

وكثيرا ما تحصل انهيارات أسقف ومبان في أنحاء باكستان، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف معايير السلامة ومواد البناء الرديئة في البلد الواقع بجنوب آسيا، والذي يزيد عدد سكانه عن 240 مليون نسمة.

لكن كراتشي، التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، تُعرف بشكل خاص بسوء البناء والتوسعات العمرانية غير القانونية والبنى التحتية المتهالكة والاكتظاظ السكاني والتراخي في تطبيق قواعد البناء.

سام-زز/غد/ص ك