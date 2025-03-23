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دبلوماسيون معنيون بإعمار غزة يجتمعون مع أكبر مسؤولة سياسة أوروبية

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد إن لجنة وزارية عربية إسلامية معنية بغزة التقت مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة لبحث أحدث التطورات في الأراضي الفلسطينية وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.

وأوضحت الخارجية في بيان أن الاجتماع حضره وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية وتركيا والبحرين ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إضافة إلى ممثلين عن دولتي إندونيسيا ونيجيريا.

وكانت كالاس قد التقت في وقت سابق من يوم الأحد مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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