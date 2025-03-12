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دبلوماسيون يعرضون الخطة العربية لإعمار غزة على مبعوث ترامب

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعوا يوم الأربعاء في الدوحة مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الوزراء العرب “عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس آذار 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاجتماع ناقش “تطورات الوضع في قطاع غزة، وتناول أطراف الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة”.

تتوسط قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن رهائن محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

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