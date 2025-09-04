The Swiss voice in the world since 1935
دردشة بين شي وبوتين عن الخلود التقطتها ميكروفونات مفتوحة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تحدّث الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن عمليات زرع الأعضاء المطيلة للعمر والخلود خلال دردشة أجرياها قبل بدء العرض العسكري الضخم الأربعاء في بكين والتقطتها مايكروفونات مفتوحة لوسائل إعلام.

وأظهرت مشاهد غير مسبوقة شي يصافح بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويحادثهما وهم يتقدّمون جنبا إلى جنبا على سجادة حمراء في ساحة تيان أنمين في بكين، في صور اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهته تحدّيا للولايات المتحدة.

وفي لقطة لقناة “سي سي تي في” الرسمية، يمكن سماع شي يقول بالصينية الماندرية وهو يسير بجانب بوتين وكيم “هذه الأيّام… في السبعين من العمر”.

ثمّ يُسمع مترجم شي وهو ينقل كلامه إلى بوتين بالروسية ويقتبس بيتا من قصيدة لسلالة تانغ جاء فيه “في الماضي، كان من النادر أن يتخطّى المرء السبعين وفي هذه الأيّام يقولون إن المرء ما زال طفلا في السبعين من العمر”.

ثمّ يلتفت بوتين إلى شي ويخاطبه مشيرا بيديه، من غير أن يكون كلامه مسموعا في المشاهد التي بثها التلفزيون.

وينقل المترجم الصيني نفسه تصريحات بوتين إلى شي فيقول “مع تطوّر التكنولوجيا الحيوية… يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار ويمكن للناس أن يزدادوا شبابا مع تقدّمهم في السنّ وحتّى أن يصبحوا خالدين”.

ويردّ شي بالماندرية قائلا “تشير التوقّعات في هذا القرن إلى أنه… قد يكون من الممكن العيش حتّى سنّ المئة والخمسين”.

وأكّد الرئيس الروسي مضمون هذه الدردشة خلال إحاطة إعلامية الأربعاء.

وقال لإعلاميين “أظنّ أن الرئيس تحدث عن ذلك فيما كنا متوجهين لحضور العرض”، في إشارة إلى شي.

وأضاف “تسمح الوسائل الحديثة، أكان على مستوى تحسين الصحّة أو الإجراءات الطبّية أو حتّى كلّ أنواع  العمليات الجراحية المرتبطة بتبديل الأعضاء، للبشرية بأن تأمل في تواصل الحياة النشطة خلافا لما هي الحال اليوم”.

ولم يُبد أيّ من الرئيسين الروسي أو الصيني، وكلاهما في الثانية والسبعين من العمر،أي نية في التنّحي عن السلطة.

وفي العام 2018، ألغى الرئيس الصيني الأحكام التي تفرض حدا أقصى للولايات الرئاسية قدره ولايتين، ما يسمح له نظريا بالبقاء في الحكم مدى الحياة.

وفاز بولاية ثالثة في العام 2023.

اسك/م ن/دص

