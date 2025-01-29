دعوة ترامب لزيارة هيروشيما وناغازاكي في الذكرى الثمانين للقصف الذرّي

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وجّه رئيسا بلديتَي هيروشيما وناغازاكي الأربعاء دعوة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارتهما هذا العام في مناسبة الذكرى الثمانين للقصف الذري على المدينتين اليابانيتين، وفق ما أعلنت البلديتان الأربعاء.

وفي رسالة مشتركة موجهة إلى الرئيس الأميركي، دعاه رئيسا البلديتين إلى المجيء “للاستماع شخصيا إلى شهادات ال+هيباكوشا+ (الناجون من القنبلتين باليابانية)، للاستماع إلى رغبتهم الشديدة في السلام وتحقيق السلام وتعميق فهمكم لعدم إنسانية الأسلحة النووية”.

وجاء في الرسالة المؤرخة الثلاثاء والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء “نأمل بأن تتخلوا عن فكرة الاعتماد النووي وأن تتخذوا مبادرات قوية نحو إلغاء الأسلحة النووية وإحلال سلام عالمي دائم”.

في عام 2010، أصبح سفير الولايات المتحدة السابق لدى اليابان جون روس أول ممثل للولايات المتحدة يحضر المراسم السنوية لإحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما قبل حضور تلك المتعلقة بناغازاكي بعد ذلك بعامين.

كذلك، أصبح باراك أوباما في العام 2016 أول رئيس أميركي يزور هيروشيما تلاه جو بايدن عام 2023. من جهته، لم يقم دونالد ترامب بذلك خلال ولايته الأولى، رغم أن رئيسَي البلديتين وجها دعوة إليه، وفق وسائل الإعلام اليابانية.

وأودى القصف الذري الأميركي للمدينتين اليابانيتين في 6 و9 آب/أغسطس 1945 بحياة حوالى 214 ألف شخص، معجّلا استسلام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم تعتذر الولايات المتحدة بتاتا عن ذلك.

وفي العام 2024، مُنحت جائزة نوبل للسلام لمنظمة “نيهون هيدانكيو” المناهضة للأسلحة النووية.

ستو/الح/لين